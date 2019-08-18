Hilal Altınbilek ve Kubilay Aka aşk yaşıyor mu? İlk kez konuştu!

Kubilay Aka ve Miray Daner dizi setinde başlayan ve 2.5 yıl süren ilişkilerini geçtiğimiz ay noktalamıştı.

Instagram paylaşımlarıyla adeta örnek gösterilen genç çiftin beklenmeyen ayrılık kararı sevenlerini oldukça şaşırtmıştı.

Ayrılığın ardından Miray Daner, Kubilay Aka ile olan tüm paylaşımlarını silerek sessizliğini korurken Kubilay Aka ise paylaştığı bir yazıyla Miray Daner'e veda etmişti.

Ayrılık nedeni merak edilirken sosyal medyaya düşen bir fotoğraf ortalığı karıştırdı.

Kubilay Aka'nın ayrılık akşamı bir mekanda arkadaşlarıyla mutlu bir şekilde eğlendiği gözlenen fotoğrafta, Aka'nın yanında oturan genç bir kadın dikkat çekmişti. İddialara göre genç kadının Aka'nın rol arkadaşı Hilal Altınbilek olduğu söylenmişti.

Hilal Altınbilek bugün bir AVM'de objektiflere yakalandı. Gazetecilerin sorularını sakinlikle cevaplayan Altınbilek ihanet iddiaları sorulunca sinirlenerek "Ne demek o? Sen böyle sorular sormaya devam edecek misin? Öyle bir şey yok" diyerek koşar adımlarla uzaklaşmaya başladı. Tepkisi sosyal medyada dikkat çekti.