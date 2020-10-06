Hilal Altınbilek ve Kerem Alışık'tan art arda açıklamalar!

Bir Zamanlar Çukurova'da rol alan 27 yaşındaki Hilal Altınbilek ile 58 yaşındaki Kerem Alışık, aylardır aşk iddialarıyla gündeme geliyordu. Altınbilek'in köpeğini bile gezdirirken görüntülenen Alışık, bu iddiaları her fırsatta yalanlıyordu. Son olarak çiftin Acarkent'te ev tuttuğu ve birlikte yaşamaya başladığı iddia edildi.

ART ARDA AÇIKLAMALAR GELDİ

İddianın ardından Kerem Alışık ve Hilal Altınbilek, sosyal medyadan art arda açıklamalarda bulundu. Alışık, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Yine 'iddiaya göre' denilerek yine aynı yakıştırma, doğruyu yansıtmayan biçimde yapılmaya devam ediyor. O zaman insan da mecburen aynı açıklamayı yapmak zorunda kalıyor. Bazen sen ne söylersen, ne kadar söylersen karşındakinin anlamak istediği kadar kalıyor sözlerin. Söz söz olalı böyle eziyet görmemiş oluyor. Halbuki biraz anlayıp, dinlemeye çalışılsa, biraz incelik gösterilse incinmeyecek insanın yüreği. Ama bu durumda sabırla, dirençle aynı sözü bir kere daha tekrarlamak ve söze devam etmek gerekliliği oluşuyor. O zaman son söz şöyle; biz Hilal ile set içinde ve set dışında iyi anlaşık iki arkadaşız, hepsi bu."

"İSPATLARINIZ ISRARLARINIZ KADAR BÜYÜK OLSUN"



Hilal Altınbilek ise şöyle konuştu; "İspatlarınız ısrarlarınız kadar büyük olsun lüften."