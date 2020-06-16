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  3. Hilal Altınbilek ünlü iş adamıyla teknede yakalandı!
16 Haziran 2020 Salı 15:28 | Son Güncelleme:

Hilal Altınbilek ünlü iş adamıyla teknede yakalandı!

Hilal Altınbilek ünlü iş adamıyla teknede yakalandı!

Bir Zamanlar Çukurova'nın yıldızı Hilal Altınbilek, İş adamı David Nahmiyas ile Bodrum'da objektiflere yakalandı.

Ünlü oyuncu Hilal Altınbilek, korona virüs (Covid - 19) kısıtlamaları sonrası kendisini Bodrum’a attı. Türkbükü’nde tekneyle gezintiye çıkan Hilal Altınbilek, iş adamı David Nahmiyas ile bir araya geldi. İkili uzun süre sohbet etti. İki ismin bir aradayken çekilen fotoğrafı, sosyal medyada bolca konuşuldu.

Son olarak, Bir Zamanlar Çukurova dizisinde rol alan Hilal Altınbilek, başarılı performansı ile dikkat çekiyor. Züleyha karakterini canlandıran oyuncu, izleyenlerden tam not aldı.

Kısıtlamaların kalkmasıyla, Bodrum’da bir araya gelen iki ünlü ismin fotoğrafı ise merak uyandırdı.

İHA

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