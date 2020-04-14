Hilal Altınbilek paylaştı, Seray Kaya'dan övgü yağdı!

Koronavirüs salgını nedeniyle kendilerini evlerinde karantinaya alan ünlüler, sosyal medyaya sardı. O isimlerden biri olan oyuncu Hilal Altınbilek, bu süreçte sosyal medyadan paylaşımlarına devam ediyor. Son olarak evde sıkıldığını dile getiren oyuncu, dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

'İLK DEFA BUGÜN...'

Sarı kazakla bir fotoğrafını Instagram hesabından paylaşan Altınbilek, "İlk defa bugün sıkıldım. Az kaldı biraz daha sabır" notunu düştü. Altınbilek'in paylaşımına beğeni yağarken, son olarak Kadın dizisinde rol alan Seray Kaya da "Hep güzelsin" yorumunda bulundu. Kaya'nın bu yorumuna da yüzlerce beğeni geldi.