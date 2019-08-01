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Hilal Altınbilek kimdir? Hilal Altınbilek kaç yaşında?

Hilal Altınbilek kimdir" Hilal Altınbilek kaç yaşında"

Hilal Altınbilek, merak edilen isimler arasında yerini aldı. Hilal Altınbilek kimdir, kaç yaşında? Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Züleyha karakterine hayat veren güzel oyuncunun hayatı merak ediliyor. Altınbilek’in sevilen dizideki oyunculuğu izleyiciler tarafından çok beğeniliyor. İşte Hilal Altınbilek ile ilgili merak edilenler…

Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Züleyha karakterine hayat veren Hilal Alınbilek merak edilen isimler arasında bulunuyor. Hilal Altınbilek kimdir, kaç yaşında? Altınbilek’in sevilen dizideki oyunculuğu izleyiciler tarafından çok beğeniliyor. 1991 yılında İzmir'de doğan Hilal Altınbilek, oyunculuk eğitimini İstanbul'da Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde almıştır. Güzel oyuncu ile ilgili merak edilenleri sizler için derledik.

HİLAL ALTINBİLEK KİMDİR?

1991 yılında İzmir'de doğan Hilal Altınbilek, oyunculuk eğitimini İstanbul'da Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde almıştır. Bunun yanında Çağdaş drama topluluğundan ve Ali Haydar Elçığ'dan da oyunculuk eğitimi aldı. 'Derin Sular' dizisi ile ekranlara adım atan Hilal Altınbilek, bu dizide Şükrü Özyıldız ile başrolde yer aldı.

2013 yılında "Karagül" dizisinde Ece Uslu, Yavuz Bingöl ve Mesut Akusta ile başrolleri paylaştı. Burada 'Özlem' karakteri ile geniş kitlelerce tanındı. Şu anda Bir Zamanlar Çukurova dizisinde rol almaktadır.

Hilal Altınbilek'in oynadığı diziler;
2013-2014-Karagül
2011-Derin Sular
2018-Bir Zamanlar Çukurova

 

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