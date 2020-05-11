Hilal Altınbilek ile Kerem Alışık aşkı belgelendi! O detay ele verdi

Kerem Alışık, önceki gün Bebek'te Tv100 kamerasına takıldı. Temiz Magazin'in haberine göre; Alışık'ın gezdirdiği köpeğin Hilal Altınbilek'in köpeği Jupiter olduğu öne sürüldü.

Gündeme bomba gibi düşen iddia sonrası tüm gözler Hilal Altınbilek ve Kerem Alışık'a çevrildi. İkilinin, geçtiğimiz yıl da aşk yaşadığı iddia edilmişti.

YALANLAMIŞTI

Kerem Alışık, o dönem çıkan haberlere şu yanıtı vermişti: "Bir iddiaya göre denilerek, hiçbir dayanağı olmadan, ne amaçla uydurulduğu, nereden çıktığı belli olmayan, gelişi güzel yapılan haberler, maalesef hiç istemediği halde insanı açıklama yapmak zorunda bırakıyor. En kötüsü de bu galiba. Durup dururken gerçek olmayan bir şeyin gerçek olmadığının savunulması."