Hilal Altınbilek ile adı anılan Kerem Alışık'tan 'aşk' açıklaması!

Kerem Alışık'ın, kendisi gibi oyuncu olan Hilal Altınbilek ile aşk yaşadığı iddia edilmişti. Alışık da söz konusu iddiaları "Asla böyle bir şey yok" diyerek reddetmişti.

İDDİALAR ALEVLENDİ

Alışık ve Altınbilek'in fotoğraflarındaki ortak bir nokta ise aşk dedikodularını yeniden alevlendirdi. Ünlü oyuncu, geçtiğimiz günlerde Bebek'te, Altınbilek'e ait olduğu iddia edilen Jüpiter isimli köpeği gezdirirken görüntülendi. Bu görüntü aşk iddialarını güçlendirdi. Çıkan haberlerden sonra ise Alışık sessizliğini bozdu.

'İYİ ANLAŞAN İKİ ARKADAŞIZ'

Sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yapan oyuncu şunları söyledi:

"Bazen sen ne söylersen, ne kadar söylersen söyle karşındakinin anlamak istediği kadar kalıyor sözlerin... Söz söz olalı böyle eziyet görmemiş oluyor... Halbuki biraz anlayıp dinlemeye çalışılsa biraz incelik gösterilse incinmeyecek insanın yüreği... Ama bu durumda sabırla dirençle aynı sözü bir kere daha tekrarlamak ve söze devam etmek gerekliliği oluşuyor. O zaman son söz şöyle... Biz Hilal ile set içinde ve set dışında iyi anlaşan iki arkadaşız... Hepsi bu..."