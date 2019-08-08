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  3. Hilal Altınbilek, ihanet iddialarının ardından ilk kez görüntülendi!

Hilal Altınbilek, ihanet iddialarının ardından ilk kez görüntülendi!

Hilal Altınbilek, ihanet iddialarının ardından ilk kez görüntülendi!

Oyuncu Hilal Altınbilek, son günlerde Kubilay Aka ve Miray Daner'in ayrılığına sebep olduğu iddiasıyla gündemden düşmüyor. Önceki gün bir AVM'de görüntülenen Altınbilek'e bu iddialar soruldu.

Oyuncu Kubilay Aka ile meslektaşı Miray Daner, geçtiğimiz günlerde uzun soluklu ilişkilerine son vererek magazin gündemine bomba gibi oturmuşlardı. Bu sürpriz ayrılığa oyuncu Hilal Altınbilek'in sebep olduğu iddia edilmiş, konuyla ilgili olarak taraflardan herhangi bir açıklama gelmemişti. Aka ve Altınbilek'in bir mekanda çekilen samimi görüntüleri sosyal medyada da yayılmış, görüntüler iddiaları güçlendirmişti.

İDDİALAR SORULDU

Çıkan iddiaların ardından Hilal Altınbilek, bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Sade giyim tarzıyla dikkat çeken oyuncuya hayranları büyük ilgi gösterdi. Milliyet'in haberine göre hakkındaki iddialar kendisine yöneltilince Altınbilek, sessiz kalmayı tercih etti. Ayrıca oyuncu, ağustos ayının sonuna doğru rol aldığı dizinin çekimlerine başlayacaklarını belirtti ve tatilinin son günlerini kendisine ve ailesine ayırdığını söyledi.

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