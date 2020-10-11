Hilal Altınbilek, Bir Zamanlar Çukurova'nın Zülayha'sına laf attı!

Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Züleyha ve Yılmaz karakterlerinin kaçma teşebbüslerinin yine gerçekleşmemesi izleyicileri bir hayli üzdü. Kimi dizi hayranları ise “Yine mi kaçamadınız, kabak tadı vermeye başladı bu muhabbet” diyerek konuyu dalgaya alıyor.

Ancak bir başka detay daha var ki izleyicilerin gözünden kaçmıyor. Uğur Güneş ile Hilal Altınbilek, dizide iyi bir partnerlik sürdürüyor. Birbirlerine uyumları ve enerjileri olumlu yönde. Ancak bu ikiliyi sosyal medyada birlikte göremeyen izleyiciler, duruma sitem ediyor.

Instagram hesabından karakteri Züleyha’ya laf atan Hilal Altınbilek, aşağıdaki mesajıyla da ilgi gördü.

Aklı başında bir #züleyha