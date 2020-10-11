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  • Hilal Altınbilek, Bir Zamanlar Çukurova'nın Zülayha'sına laf attı!
11 Ekim 2020 Pazar 10:15 | Son Güncelleme:

Hilal Altınbilek, Bir Zamanlar Çukurova'nın Zülayha'sına laf attı!

Hilal Altınbilek, Bir Zamanlar Çukurova'nın Zülayha'sına laf attı!

Atv'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova 3. sezonuyla yine başarılı performansıyla yoluna devam ediyor. Perşembe akşamları Mucize Doktor ile birincilik yarışı yapan dizinin reytingleri daha olumlu yönde ilerliyor. Hilal Altınbilek, Bir Zamanlar Çukurova'nın Zülayha'sına laf attı.

Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Züleyha ve Yılmaz karakterlerinin kaçma teşebbüslerinin yine gerçekleşmemesi izleyicileri bir hayli üzdü. Kimi dizi hayranları ise “Yine mi kaçamadınız, kabak tadı vermeye başladı bu muhabbet” diyerek konuyu dalgaya alıyor.

Ancak bir başka detay daha var ki izleyicilerin gözünden kaçmıyor. Uğur Güneş ile Hilal Altınbilek, dizide iyi bir partnerlik sürdürüyor. Birbirlerine uyumları ve enerjileri olumlu yönde. Ancak bu ikiliyi sosyal medyada birlikte göremeyen izleyiciler, duruma sitem ediyor.

Instagram hesabından karakteri Züleyha’ya laf atan Hilal Altınbilek, aşağıdaki mesajıyla da ilgi gördü.

Aklı başında bir #züleyha 

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