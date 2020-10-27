Hikmet Karagöz hayatını kaybetti! Bizimkiler dizisinin Abbas'ı Hikmet Karagöz kimdir, kaç yaşındaydı?

Ressam, tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Hikmet Karagöz, hayatını kaybetti. Usta oyuncunun sevenlerini yasa boğan haberi kızı verdi. Kızı Zeynep Karagöz, babasının hayatını kaybettiğini sosyal medya hesabından açıkladı. Zeynep Karagöz, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla "Babişkom, Hikmet Karagöz bugün son yolculuğuna çıktı... Bu kez dönüşü yok; ardından tebessümler, kadehler ve anılar, sohbetler yakışır. Korona nedeniyle cenaze töreni olması mümkün gözükmüyor. Hatrına şerefe..." ifadelerini kullandı...

HİKMET KARAGÖZ KİMDİR?

1962-1963 yıllarında Eminönü Halkevi'nde amatör olarak tiyatroya başlayan sanatçı, 1964'te Küçük Sahne Ulvi Uraz Tiyatrosu'nda profesyonel oldu. 1974 yılında Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz'la TV yapımlarında rol almaya başladı. Sinemaya geçişi Faize Hücum filmiyle 1982'de oldu.

Bizimkiler dizisindeki Abbas rolüyle geniş kitlelerce tanındı. 1986'dan bu yana ağırlıklı suluboya olmak üzere resim yaptı, sergiler açtı.

Hikmet Karagöz 73 yaşındaydı.