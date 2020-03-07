Hiçmetçiler dizisinin Çiçek'i Aleyna Solaker kimdir? Aleyna Solaker kaç yaşında ve nereli?

Aleyna Solaker kaç yaşında ve nereli? sorusu arama motorunda yoğun olarak aratılıyor. Hizmetçiler dizisinde Çilek karakterine hayat veren Aleyna Solaker’in hayatı izleyiciler tarafından araştırılıyor. Kırgın Çiçekler Meral olarak da bilinen Solaker 2006 yılında yayınlanan Kuş Dili dizisi ile oyunculuk deneyimini yaşamıştır. Haberimiz içerisinden Aleyna Solaker ile ilgili merak edilen detaylara ulaşabilirsiniz.



ALEYNA SOLAKER KİMDİR?

Aleyna Solaker, 5 Aralık 1994’de İstanbul’da doğdu. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Lisesi Tiyatro Bölümü'nden mezun olan Aleyna Solaker eğitimine Bilgi Üniversitesi'nde devam etti. Solaker, ilk oyunculuk deneyimini 2006 yılında yayınlanan Kuş Dili dizisi ile yaşamış, ardından Dersimiz Atatürk, İşte Benim ve Kırgın Çiçekler gibi yapımlarda rol almıştı. Şimdilerde Kanal D ekranlarında yayınlanmakta olan Hizmetçiler adlı dizide Çiçek karakterine hayat veren Aleyna Solaker, 1.72 metre boyunda, 56 kilo ve Yay burcudur.

Aleyna Solaker'in rol aldığı diziler ve filmler:

2020 – Hizmetçiler (Çiçek) (TV Dizisi)

2018 – Aşktroloji (Sinema Filmi)

2015-2018 – Kırgın Çiçekler (Meral) (TV Dizisi)

2014 – Beyaz Karanfil (TV Dizisi)

2013 – Altındağ (Cemre) (TV Dizisi)

2009 – Dersimiz Atatürk (TV Dizisi)

2006 – Kuş Dili (TV Dizisi)

HİZMETÇİLER ÇİÇEK TUNA KİMDİR?

“Bir farkım yok sizden. Ben de pek çoğunuz gibi sevmediğim bir işte çalışıyorum. Siz bir plazada çalışıyorsunuz ben bir evde. Aslında aynı işi yapıyoruz. Hepimiz birilerinin hizmetçileriyiz. Benim hayatımda bir de aşk var. Anneme göre olmaması gereken, bana uymayan. Davulun bile dengi dengine çalmadığı. Ama gel de kalbime anlat sen bunları”