Heyecanla beklenen MasterChef 2020 şampiyonu belli oldu! İşte MasterChef Türkiye birincisi...

MasterChef 2020 şampiyonu açıklandı! Televizyon ekranlarının son yıllardaki en çok izlenen yarışma programı MasterChef Türkiye Tv8 ekranlarında bu yıl yine birbirinden yetenekli yarışmacılara ev sahipliği yaptı. Tüm Türkiye'nin takip ettiği finalde yarışmanın en yetenekleri isimlerinden Barbaros ve Serhat mücadele etti. Peki, MasterChef şampiyonu kim oldu? İşte 2020 MasterChef Türkiye birincisi...

MASTERCHEF 2021 ŞAMPİYONU KİM OLDU?

7’den 70’e bütün Türkiye’nin heyecanla takip ettiği 2020 MasterChef birincisi bu akşam belli oluyor. Yüzlerce yemeğin pişirildiği, her hafta farklı bir adrese ziyaretlerin edildiği MasterChef Türkiye’nin sonuna gelindi. Yine birbirinden yetenekli ve iddialı yarışmacıların yer aldığı programda finale kalan 2 isim Barbaros ve Serhat oldu. İlk olarak 2 Ocak Cumartesi günü başlayan final turunda Barbaros 69, Serhat ise 66 puan aldı.

MasterChef Türkiye finalinin 2. turu ise 3 Ocak Pazar akşamı yeniden izleyici karşısına çıktı. Barbaros ve Serhat’ın hünerlerini sergilediği mücadelenin kazananı belli oldu. Serhat Doğramacı MasterChef 2020'nin şampiyonu oldu!

MASTERCHEF BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ BELLİ OLDU!

MasterChef Türkiye 2020 birincisinin alacağı ödül belli oldu. Bu yıl yarışmayı kazanan yarışmacı jeep sahibi olacak.