Herkes merak ediyordu! İşte Gönül Yazar'ın sevgilisi Rüzgar Mağden...

Daha önce 7 kez evlenip boşanan Gönül Yazar, yaklaşık bir aydır yeni bir aşk yaşadığını açıklamıştı. Sevgilisi herkes tarafından merak edilirken, gizemli isim ortaya çıktı. 83 yaşındaki ünlü şarkıcının, yönetmen Rüzgar Mağden ile aşk yaşadığı ortaya çıktı.

ARALARINDA 32 YAŞ VAR

'Taş Bebek' lakaplı ünlü şarkıcı ve sevgilisinin arasında 32 yaş fark olduğu öğrenildi. Öte yandan Rüzgar Mağden'in Beyaz Show başta olmak üzere birçok önemli projede yer aldığı biliniyor.

"EVLENMEYİ DÜŞÜNMÜYORUZ"

Konuyla ilgili 2. Sayfa programına bağlanan Gönül Yazar, sevgilisiyle ilgili merak edilenleri anlattı. İşte Yazar'ın açıklamalarından satır başları...

-21 yıldır hayatımda kimse yoktu ve 21 yıldır tavana bakıyordum şimdi telefona bakıyorum. Bir aydır hayatımda biri var. Hayatımdaki kişi on yaşındayken bana aşık olmuş. Herkes gibi bizim de aramızda yaş farkı var. Şimdi ikimizde evlilik düşünmüyoruz. Onun da aklında olduğunu düşünmüyorum.

-Ne ben ondan başkasına bakarım ne de o benden başkasına bakar. Hayatta hiç kimseye Rüzgar’a güvendiğim kadar güvenmedim. 51 yaşında adamın neresi çıtır. Benim ne kabahatim var ondan daha büyük olmak mı kabahat? O bana ‘ben senin için her şeyi sırtlanmayı göğüslemeye hazırım’ dedi.

-Rüzgar bir kez evlenmiş daha sonra da boşanmış. Eski eşi de beni biliyor. Hatta eski eşi yeniden bir yuva kurmuş beni de çaya davet etti. Rüzgar’ın boşandığı hanımefendi beni çok seviyor destekliyor.