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  3. Herkes ayrıldıklarını zannediyordu... Duygu Sarışın'dan şaşırtan Çağatay Ulusoy açıklaması

Herkes ayrıldıklarını zannediyordu... Duygu Sarışın'dan şaşırtan Çağatay Ulusoy açıklaması

Herkes ayrıldıklarını zannediyordu... Duygu Sarışın'dan şaşırtan Çağatay Ulusoy açıklaması

Geçen aylarda Çağatay Ulusoy ile ayrıldığı iddia edilen Duygu Sarışın, yaptığı açıklamayla herkesi şaşırttı. İlişkisi hakkındaki soruları yanıtlayan Sarışın, "Her şey güzel gidiyor" dedi.

Oyuncu Duygu Sarışın, dün akşam  Kıvanç Tatlıtuğ'un reklam yüzü olduğu bir giyim firmasının lansman partisine katıldı. Keyifli halleriyle dikkat çeken Sarışın'a, ayrıldığı iddia edilen Çağatay Ulusoy'la ilişkisi soruldu.

CEVABIYLA ŞAŞIRTTI

Birlikte oynadıkları 'İçerde' dizisinin setinde başlayan aşklarına bir dargın bir barışık devam eden Çağatay Ulusoy ve Duygu Sarışın, geçtiğimiz aylarda tekrar ayrıldıkları iddia edilmişti. Ancak Sarışın, sevgilisi Çağatay Ulusoy ile güzel bir yaz tatili geçirdiklerini belirterek, "Her şey güzel gidiyor" dedi. Oyuncunun bu cevabı şaşkınlık yarattı.

"HENÜZ BELLİ BİR ŞEY YOK"

Öte yandan yeni dizi projesinin olduğunu belirten Duygu Sarışın, "Henüz belli bir şey yok daha imzayı atmadım" dedi.

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