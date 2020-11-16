Hercai'nin yıldızı İlay Erkök'ün gizemli aşkı ortaya çıktı!

İlay Erkök, "Hercai" dizisiyle oyunculuk kariyerindeki yükselişini sürdürüyor. Hayat verdiği 'Yaren' karakterindeki performansıyla beğeni toplayan Erkök’ün hem iş, hem de özel hayatında mutluluğu yakaladığı ortaya çıktı. Güzel oyuncunun Yalovaspor basketbol takımında oynayan Kerem Gülmez’le beraberlik yaşadığı ortaya çıktı.

Ünlü oyuncunun yaz başından beri birlikte olduğu Gülmez’e sosyal medyadan aşk mesajları atması dikkat çekti.

İkilinin yıllar önce kısa bir flört dönemi yaşadığı ve tekrar beraber olma kararı aldığı öğrenildi.