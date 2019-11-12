Hercai'nin yıldızı Ebru Şahin'in türkü performansına hayranlarından tam not

ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Hercai'de Akın Akınözü ile başrolü paylaşan Ebru Şahin, sosyal medyada türkü söylediği anları paylaştı. Oyunculuğundaki başarılı performansıyla dikkatleri üzerine çeken oyuncu, sesiyle de beğeni topladı. Övgü dolu yorumlar alan Şahin'in 'Al Ömrümü' türküsünü seslendirdiği videoya hayranları, "Sesi de kendisi kadar güzel" yorumlarında bulundu.