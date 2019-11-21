Hercai'nin yıldızı Ebru Şahin'e Murat Cemcir'den ilginç soru: Photoshop değil, değil mi bu?

Mardin'deki çekimler sırasında atı şahlanırken poz veren Ebru Şahin beğeni yağmuruna tutuldu. Takipçileri 'Kariyerinde şaha kalkan ve dört nala popülerliğe koşan Ebru Şahin, sanki bu başarısını anlatır gibi bir poz vermiş' şeklinde yorum yaptı.

'PHOTOSHOP DEĞİL, DEĞİL Mİ BU?'

Şahin'in fotoğrafına takipçilerinden yorum yağarken, oyuncu Murat Cemcir'in yorumu ise dikkat çekti. Cemcir, "Bravo fotoşop değil dimi bu fotoşoptur:))" dedi. Oyuncunun bu yorumu sosyal medyada olay oldu.