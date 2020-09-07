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  3. Hercai'nin yıldızı Ebru Şahin'e aşk yaradı! Görenleri kendine hayran bıraktı
07 Eylül 2020 Pazartesi 13:11 | Son Güncelleme:

Hercai'nin yıldızı Ebru Şahin'e aşk yaradı! Görenleri kendine hayran bıraktı

Hercai'nin yıldızı Ebru Şahin'e aşk yaradı! Görenleri kendine hayran bıraktı

Atv'nin fenomen dizisi Hercai, yeni sezon için geri sayıma başladı. Dizinin yeni bölümleri iple çekilirken, başrol oyuncusu Ebru Şahin de sosyal medya hesabından hayranlarına yeni paylaşımda bulundu. Şahin'in beyazlar içinde verdiği poza beğeni ve yorum yağdı...

Atv'nin sevilen dizisi Hercai yeni bölümleri ile çok yakında yeniden izleyicisiyle buluşacak. Hercai oyuncuları çekimler için bir süredir Mardin'de. Hercai yeni bölümleri iple çekilirken, başrol oyuncusu Ebru Şahin de sosyal medya hesabından hayranlarına yeni paylaşımda bulundu.

Bu yaz tatilde Cedi Osman ile yeni bir aşka yelken açan güzel oyuncu Ebru Şahin, son paylaşımıyla sosyal medyada ilgi oldu. Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin'in, beyazlar içinde verdiği poza beğeni ve yorum yağdı.

İşte Hercai'nin yıldızı Ebru Şahin'in beyazlar içindeki pozu...

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