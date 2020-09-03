Hercai'nin yıldızı Ebru Şahin'den sosyal medyayı sallayan doğal pozlar: Cedi Osman aşka geldi!

Hercai'nin yıldızı Ebru Şahin'den sosyal medyayı sallayan doğal pozlar gelmeye devam ediyor. Bu kez Cedi Osman aşka geldi.

Cedi, sevgilisi Ebru ile çekilmiş bir fotoğraf karesini #Tb notu ile paylaştı. Fotoğrafın üzerine koyduğu mavi kalp dikkatlerden kaçmadı. Cedi'nin paylaşımını kendi hesabından paylaşan Şahin ise, "Selfiemi sabote ettiğin foto ile #tb yapamazsın" notunu düştü.

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