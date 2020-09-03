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  3. Hercai'nin yıldızı Ebru Şahin'den sosyal medyayı sallayan doğal pozlar: Cedi Osman aşka geldi!
03 Eylül 2020 Perşembe 11:30 | Son Güncelleme:

Hercai'nin yıldızı Ebru Şahin'den sosyal medyayı sallayan doğal pozlar: Cedi Osman aşka geldi!

Hercai'nin yıldızı Ebru Şahin'den sosyal medyayı sallayan doğal pozlar: Cedi Osman aşka geldi!

Atv'nin reyting rekorları kıran dizisi Hercai'nin çekimleri için Mardin'de olan Ebru Şahin'in doğal pozları sosyal medyayı salladı. Magazin gündemin en çok konuşulan çiftlerinden olan Cedi- Ebru çiftinden yeni bir paylaşım geldi. Cedi Osman, sevgilisi Ebru ile çekilmiş bir fotoğraf karesini #Tb notu ile sayfasında paylaştı. Fotoğrafın üzerine koyduğu mavi kalp dikkatlerden kaçmadı.

Hercai'nin yıldızı Ebru Şahin'den sosyal medyayı sallayan doğal pozlar gelmeye devam ediyor. Bu kez Cedi Osman aşka geldi. 

Cedi, sevgilisi Ebru ile çekilmiş bir fotoğraf karesini #Tb notu ile paylaştı. Fotoğrafın üzerine koyduğu mavi kalp dikkatlerden kaçmadı. Cedi'nin paylaşımını kendi hesabından paylaşan Şahin ise, "Selfiemi sabote ettiğin foto ile #tb yapamazsın" notunu düştü.

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