Ebru Şahin'den rekor talep! Fahriye Evcen ve Serenay Sarıkaya'yı solladı
Oyuncu Ebru Şahin, bir şampuan firmasından reklam için 2 milyon TL istedi. Şimdiye kadar Fahriye Evcen ve Serenay Sarıkaya gibi isimleri oynatan firma sahipleri, fiyatı çok bulduğu için oyuncuyla çalışmaktan vazgeçti.
Hercai dizisiyle şöhreti yakalayan Ebru Şahin kendisine reklam teklifinde bulunan şampuan firmasından 2 milyon TL istedi. Sosyal medyada yapacağı gönderi başına da 50 bin TL isteyince, firma sahipleri başka oyuncu arayışına girdi. Daha önce şampuan firmalarının reklamlarında oynayan Fahriye Evcen, Bergüzar Korel, Pelin Karahan, Serenay Sarıkaya gibi oyuncular 1-1.5 milyon TL arasında reklam ücreti aldı.