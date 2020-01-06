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  3. Hercai'nin yıldızı Ebru Şahin, Oğulcan Engin ile aşk mı yaşıyor? Ortalığı karıştıran iddia!

Hercai'nin yıldızı Ebru Şahin, Oğulcan Engin ile aşk mı yaşıyor? Ortalığı karıştıran iddia!

Hercai'nin yıldızı Ebru Şahin, Oğulcan Engin ile aşk mı yaşıyor" Ortalığı karıştıran iddia!

Hercai dizisinde Reyyan karakterine hayat veren oyuncu Ebru Şahin hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı. Şahin'in, Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin ile aşk yaşadığı iddia edildi.

Kısa süre önce Aleyna Tilki'yi gözüne kestiren Seda Sayan'ın yeni gelin adayı ortaya çıktı. Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin'in, Hercai dizisinde başrol oynayan Ebru Şahin ile aşk yaşadığı iddia edildi.

İddialara göre Oğulcan Engin'in yeni kafesinde geçtiğimiz günlerde ikili ilk defa görüntülendi. Oğulcan Engin'in Cihangir'deki kafesinde oturan çift, magazincilerden kaçmama kararı aldı.

ARALARINI SEDA SAYAN YAPTI

Öte yandan ikilinin arasını Seda Sayan'ın yaptığı öne sürüldü. Sayan, Ebru Şahin'i arayarak mekana çağırdı ve kendisi gelmedi. Ebru Şahin ve Oğulcan kafede karşılaştı ve uzunca bir süre sohbet etti. Oldukça eğlenen ikilinin yeni bir aşka yelken açtığı konuşuluyor.


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