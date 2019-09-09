Hercai'nin yıldızı Akın Akınözü'den şaşırtan itiraf! '120 kilodan 70 kiloya düştüm'

Ekranların fenomen dizilerinden Hercai'de Miran karakterini canlandıran Akın Akınözü, geçtiğimiz günlerde bir dergiye röportaj verdi. Samimi açıklamalarıyla dikkat çeken yakışıklı oyuncu bir dönem şişman olduğunu hatta 120 kilodan 70 kiloya düştüğünü açıkladı.

50 KİLO VERDİ

Darwin'in "Ne en güçlü olan tür hayatta kalır, ne de en zeki olan. Değişime en çok adapte olabilendir hayatta kalan" sözünü çok sevdiğini söyleyen Akın Akınözü, "Değişimin gücünü ilk kez 120 kilodan 70 kiloya düştüğümde keşfettim" dedi. Yakışıklı oyuncu vücudundaki bu büyük değişimin tamamen iradeden geçtiğini de sözlerine ekledi.