Hercai'nin yıldızı Akın Akınözü'den dikkat çeken paylaşım: Bir kez daha şükürler olsun

Son günlerde rol aldığı Hercai dizisiyle dikkatleri üzerine çeken Akın Akınözü, 29 yaşına girdi. Yeni yaşını sosyal medya hesabından kutlayan Akınözü, doğum gününü unutmayan takipçileri için teşekkür mesajı da yayınladı.

'BİR KEZ DAHA ŞÜKÜRLER OLSUN'

Akın Akınözü paylaşımına, "Yeni yaşıma girdiğim bu günü; sevginizle hayallerimin ötesinde bir gerçekliğe dönüştürdüğünüz ve bana iyi ki doğmuşum demenin mutluluğunu tattırdığınız için sizlere sonsuz teşekkür ederim. Bir kez daha şükürler olsun..." notuyla paylaşım yaptı.

Ünlü oyuncunun doğum günü, başrol olarak yer aldığı dizi setinde de kutlandı.