Hercai'nin Yaren'i İlay Erkök'ün aşk itirafı olay oldu!

Magazin Hattı'na konuşan İlay Erkök, seyahat yasağı sırasında Mardin'de olduğunu ve özel izinle İstanbul'a gelebildiğini anlattı.

EN ÇOK ABİSİ İÇİN ENDİŞELENMİŞ

Karantina sürecinde en çok İspanya'da olan abisi Koray Erkök için endişelendiğini belirten güzel oyuncu, abisinin de kendisi gibi oyuncu olduğunu anlattı.

İLAY ERKÖK KİMİNLE AŞK YAŞIYOR?

Öte yandan kalbinin dolu olduğunu söyleyen İlay Erkök'ün yurt dışında yaşayan yabancı bir gençle flört ettiği öğrenildi.

Erkök, bir dönem şarkıcı Keremcem ile aşk yaşamış ancak ikili yollarını ayırmıştı.