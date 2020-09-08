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  3. Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin'in estetiksiz hali şaşırttı!
08 Eylül 2020 Salı 14:43 | Son Güncelleme:

Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin'in estetiksiz hali şaşırttı!

Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin'in estetiksiz hali şaşırttı!

Atv'nin reyting rekotmeni dizisi Hercai'nin yıldızı Ebru Şahin'in estetiksiz hali şaşırttı. Hercai dizisindeki Reyyan karakteri ile büyük beğeni toplayan Ebru Şahin'in eski fotoğrafı ortaya çıktı ve o fotoğraf sosyal medyayı salladı. Birçok seveni Ebru Şahin'in estetiksiz olduğunu savunurken, kimileri de burun estetiği olduğunu iddia etti.

Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin'in estetiksiz hali şaşırttı. Atv'nin rekortmen dizisi Hercai'de canlandırdığı Reyyan karakteri ile gündeme gelen Ebru Şahin'in eski bir fotoğrafı ortaya çıktı. Sosyal medyayı ikiye bölen Şahin, estetikli mi değil mi diye tartışılmaya başlandı.

İşte Ebru Şahin'in şaşırtan fotoğrafı

EBRU ŞAHİN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Ebru Şahin, 18 Mayıs 1994 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. İstanbul Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nden mezun olduktan sonra oyunculuk eğitimi aldı. İlk oyunculuk deneyimini 2016 yılında rol aldığı Kan Parası filmi ile yaşadı.

Ardından Babam filmi ve Savaşçı dizisinde rol aldı. İstanbullu Gelin dizisinde oynadığı Burcu karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Ebru Şahin, Yasak Elma dizisine konuk oyuncu olarak dahil olduktan sonra Hercai dizisinde başrolü üstlendi.

Genç oyuncu Reyyan karakteriyle başarılı performans çiziyor.

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