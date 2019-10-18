Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin'in eski hali sosyal medyayı ikiye böldü!

ATV'nin reyting rekortmeni Hercai dizisinde Akın Akınözü ile başrolü paylaşan Ebru Şahin, canlandırdığı Reyyan karakteriyle dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Dizinin yanı sıra özel hayatıyla da merak edilen bir isim olan Ebru Şahin, sosyal medyada sık sık gündem oluyor.

ESTETİKLİ Mİ DEĞİL Mİ?

Son olarak Ebru Şahin’in estetiksiz olduğu iddia edilen hali sosyal medyanın diline düştü. Bazı sosyal medya kullanıcıları Şahin’in estetikli olduğunu, bazıları da estetiksiz doğal güzel olduğunu savundu. Bu fotoğraf ise sosyal medyayı adeta ikiye böldü. Şahin'den konuyla ilgili herhangi bir açıklama ise gelmedi.