13 Kasım 2020 Cuma 15:36 | Son Güncelleme:
Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin'in doğal pozları sosyal medyayı salladı
Atv'nin sevilen ve büyük bir ilgi ile izlenen dizisi Hercai'de Reyyan karakterine hayat veren Ebru Şahin'in doğal pozları sosyal medyayı salladı. Hercai'de başarılı performansıyla milyonların dikkatini çeken Ebru Şahin başarılı oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de büyük beğeni topluyor.
Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin'in doğal pozları sosyal medyayı salladı. Başarılı oyunculuğu ve güzelliği ile dikkatleri üzerine çeken Ebru Şahin sosyal medya paylaşımlarıyla takipçilerinden tam not alıyor.
İŞTE EBRU ŞAHİN'İN O POZLARI;
EBRU ŞAHİN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?
Ebru Şahin, 18 Mayıs 1994 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. İstanbul Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nden mezun olduktan sonra oyunculuk eğitimi aldı. İlk oyunculuk deneyimini 2016 yılında rol aldığı Kan Parası filmi ile yaşadı.
Ardından Babam filmi ve Savaşçı dizisinde rol aldı. İstanbullu Gelin dizisinde oynadığı Burcu karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Ebru Şahin, Yasak Elma dizisine konuk oyuncu olarak dahil olduktan sonra Hercai dizisinde başrolü üstlendi.
Genç oyuncu Reyyan karakteriyle başarılı performans çiziyor.