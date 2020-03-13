Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin'den partneri Akın Akınözü hakkında bomba itiraf!

Oyuncu Ebru Şahin ve Akın Akınözü, Hercai dizisiyle büyük bir hayran kitlesine sahip oldu. Dün akşam, yüzü olduğu markanın lansmanında görüntülenen Ebru Şahin, bu ilgi ve sevgiden çok mutlu olduğunu söyledi. Ancak zaman zaman hayranlarının “gerçek hayatta da sevgili olun” baskısıyla karşı karşıya kaldıklarını söyleyen Şahin, samimi itiraflarlarda bulundu.

'AŞIRIYA KAÇILMASI İKİ TARAFI DA ZORLUYOR'

Şahin, “Partnerimle çok yakıştırdıkları için çok mesaj alıyoruz. Bir dizide bulunuyoruz ve bir karakter canlandırıyoruz. Uyumlu bulunmamız çok hoşumuza gider bu dizimizin başarısını sağlar. Onun dışında aşırıya kaçılması iki tarafı zorlayıcı olabiliyor. İnsanların özel hayatına saygı duyulması daha tatlı olabilir.” dedi.