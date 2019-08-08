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  3. Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin Tayland'da

Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin Tayland'da

Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin Tayland'da

Oyuncu Ebru Şahin, rol aldığı Hercai dizisinin ardından tatile çıktı. Güzel oyuncunun son adresi Tayland oldu.

ATV'de geçtiğimiz sezon yayınlanmaya başlayan ve bir anda fenomen haline gelen Hercai dizisi, sezon finali yapmıştı. Dizide Reyyan karakterine hayat veren ve Akın Akınözü ile başrolü paylaşan Ebru Şahin, şimdilerde tatil yapıyor. İlk olarak Ege'ye geçerek denizin ve güneşin tadını çıkaran güzel oyuncu, şimdi ise rotasını Tayland'a çevirdi.

Phuket'e giden Şahin, buradan karelerini takipçileriyle de paylaşmayı ihmal etmedi. Chalong Tapınağı'nda fotoğraflar paylaşan Ebru Şahin, sosyal medyada büyük ilgi gördü. Oyuncunun kareleri kısa sürede binlerce beğeni aldı.

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