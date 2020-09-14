  • $7,4933
  • 8,8928
  • 468.677
  • 1108.08
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
  • Haberler
  • Magazin
  • Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin ile Cedi Osman'ın Mardin'den romantik pozu
14 Eylül 2020 Pazartesi 11:08 | Son Güncelleme:

Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin ile Cedi Osman'ın Mardin'den romantik pozu

Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin ile Cedi Osman'ın Mardin'den romantik pozu

Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin ile Cedi Osman'ın Mardin'den romantik pozu sosyal medyayı salladı. Güzel oyuncu Ebru Şahin ve milli basketbolcu Cedi Osman'ın aşkı tam gaz sürüyor.

Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin ile Cedi Osman'ın Mardin'den romantik paylaşımı sosyal medyayı salladı. Kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alan fotoğraf büyük beğeni topladı. Atv'nin rekortmen dizisi Hercai'de canlandırdığı Reyyan karakteri ile gündeme gelen Ebru Şahin'in Cedi Osman aşkı tam gaz sürüyor.

İşte o paylaşım...

EBRU ŞAHİN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Ebru Şahin, 18 Mayıs 1994 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. İstanbul Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nden mezun olduktan sonra oyunculuk eğitimi aldı. İlk oyunculuk deneyimini 2016 yılında rol aldığı Kan Parası filmi ile yaşadı.

Ardından Babam filmi ve Savaşçı dizisinde rol aldı. İstanbullu Gelin dizisinde oynadığı Burcu karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Ebru Şahin, Yasak Elma dizisine konuk oyuncu olarak dahil olduktan sonra Hercai dizisinde başrolü üstlendi.

Genç oyuncu Reyyan karakteriyle başarılı performans çiziyor.

<p>Adıyaman'da akrabalar arasında 'cenazeyi kimin defnedeceği' konusunda kavga çıkınca ortalık savaş

'Cenazeyi kim defnedecek' kavgası çıktı: Polis havaya ateş edip, biber gazı sıktı

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

14 Eylül altın fiyatları ne kadar? İşte güncel çeyrek altın fiyatları

Avuç içi çizgileriniz kişiliğinizin ipuçlarını veriyor

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.