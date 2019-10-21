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  3. Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin, Hande Erçel'i mi taklit etti?

Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin, Hande Erçel'i mi taklit etti?

Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin, Hande Erçel'i mi taklit etti"

Hercai dizisiyle yıldızı parlayan Ebru Şahin, daha önce Hande Erçel'in giydiği bir kıyafetin aynısını giyerek objektiflere poz verdi. İkilinin aynı kıyafeyi giymesi sosyal medyada tartışma konusu oldu.

Oyuncu Ebru Şahin, geçtiğimiz günlerde Cannes'da düzenlenen 'MIPCOM' fuarına katıldı. Cannes sokaklarında çekildiği pozlarını sosyal medya hesabından paylaşan Şahin, bir anda dikkatleri üzerine çekti.

HANDE ERÇEL'E Mİ ÖZENDİ?

Snob Magazin'in haberine göre Şahin, meslektaşı Hande Erçel'in geçen ağustos ayında sevgilisi Murat Dalkılıç'ın Harbiye'de verdiği konserde tercih ettiği kıyafetin aynısını giydi. Şahin'in, Erçel'in giydiği kıyafetin aynısını giymesi ikilinin fanları arasında tartışma yarattı.

Hande Erçel'in hayranları, "Ebru Şahin, Hande Erçel'e özenmiş" yorumlarını yaptı.

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