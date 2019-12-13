Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin, çocukluk hayalini nasıl gerçekleştirdiğini anlattı

Çocukluk hayalini gerçekleştirdiğini belirten Şahin, şöyle konuştu: "Mezun olduktan sonra bile oyunculuk aşkım beni hep dürttü. Üniversite son sınıfta bir şeylerden pişman olacağımı düşündüm. Bir ajansa başvurdum. Oyunculuk eğitimi aldım. Daha sonra risk almamaktan korkmamaya başladım. Bildiğimi okumak gibi bir huyum var. Oyuncu olmaya karar verdiğimde kılavuzum yoktu. Oyuncu olacağım’ dediğimde bazı arkadaşlarımla aram bile açıldı. Çoğu arkadaşımla görüşmeyi kestim. Ama zamanla arkadaşlarım beni anlamaya başladı. Oyunculuk çocukluk hayalimdi."