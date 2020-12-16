  • $7,8142
  • 9,4781
  • 463.657
  • 1392.45
  • Haberler
  • Magazin
  • Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin aşka geldi! Cedi Osman'la yaptığı paylaşıma bu notu yazdı
16 Aralık 2020 Çarşamba 16:32 | Son Güncelleme:

Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin aşka geldi! Cedi Osman'la yaptığı paylaşıma bu notu yazdı

Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin aşka geldi! Cedi Osman'la yaptığı paylaşıma bu notu yazdı

Bu yılın çok konuşulan çiftlerinden Ebru Şahin ve Cedi Osman'dan yeni bir paylaşım geldi. Hercai dizisinde canlandırdığı Reyyan karakteri ile tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Ebru Şahin yaptığı paylaşımda “mysoulmate” (Ruh eşim) notunu düştü. Ünlü oyuncunun paylaşımı kısa sürede sosyal medya gündemine düşmeyi başardı.

Hercai dizisi ile yıldızı parlayan Ebru Şahin sevgilisi Cedi Osman'la beraber verdiği pozu sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. Kısa süre içerisinde binlerce beğeni ve yorumun yapıldığı paylaşıma Ebru Şahin “Mysoulmate” notunu düştü. Bazı takipçileri Cedi Osman ve Ebru Şahin’in birbirlerine benzediklerini söyledi. 

<p>TV8 ekranlarının en sevilen yarışma programlarından olan MasterChef 15 Aralık salı akşamı yeni bö

Mehmet Şef ve Barbaros arasında gergin anlar

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Sakarya Valisi Kaldırım, Kuzey Marmara Otoyolu'nda incelemelerde bulundu

İtalya'da çuha çiçeği simgesi bulunan ahşap aşı istasyonları kurulacak

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.