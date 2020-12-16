Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin aşka geldi! Cedi Osman'la yaptığı paylaşıma bu notu yazdı

Hercai dizisi ile yıldızı parlayan Ebru Şahin sevgilisi Cedi Osman'la beraber verdiği pozu sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. Kısa süre içerisinde binlerce beğeni ve yorumun yapıldığı paylaşıma Ebru Şahin “Mysoulmate” notunu düştü. Bazı takipçileri Cedi Osman ve Ebru Şahin’in birbirlerine benzediklerini söyledi.

