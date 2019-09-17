Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,736
  • 6,3213
  • 276.028
  • 101781
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Magazin
    3. >
  3. Hercai'nin Miran'ı Akın Akınözü'nün eski fotoğrafları ortaya çıktı! Görenler şoke oldu...

Hercai'nin Miran'ı Akın Akınözü'nün eski fotoğrafları ortaya çıktı! Görenler şoke oldu...

Hercai'nin Miran'ı Akın Akınözü'nün eski fotoğrafları ortaya çıktı! Görenler şoke oldu...

Ünlülerin yıllar önceki halleri merak ediliyor, eski fotoğraflar zaman zaman sosyal medyaya yansıyor. Magazin dünyasında eski haliyle bomba etkisi yaratan son ünlü ise Akın Akınözü oldu.

Hercai dizisinde Miran karakterine hayat veren Akın Akınözü'nün öğrencilik yıllarına ait fotoğrafları ortaya çıktı. Geçen günlerde bir dergiye verdiği röportajda “Değişimin gücünü ilk kez 120 kilodan 70 kiloya düştüğümde keşfettim” diyen ünlü oyuncunun eski halleri ise sosyal medyaya damga vurdu. Oldukça kilolu olduğu görülen Akın Akınözü'nün değişimi görenleri şoke etti...

İŞTE AKIN AKINÖZÜ'NÜN OKUL YILLARINDAN KARELERİ:

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

10 TL yüzünden valeyle kavga etti!
Herkes ayrıldıklarını zannediyordu...Şaşırtan açıklama!
Miray ve Aras arasındaki gerçek şoke etti!
Eski halini unutun! İşte yeni dizisinden ilk kareler...
Can Yaman Avrupa turuna çıkıyor! Burak Özçivit'in aksine...
<p>Olay, Bolu’da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nurettin Y. isimli ticari taksi sürücüsü araç

Taksisinin Aynasını Kıran Kadını Tekme Tokat Dövdü

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Günlük hayatınızı kolaylaştıracak pratik bilgiler

Bankalardan peş peşe faiz indirimleri geliyor