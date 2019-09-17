Hercai'nin Miran'ı Akın Akınözü'nün eski fotoğrafları ortaya çıktı! Görenler şoke oldu...

Hercai dizisinde Miran karakterine hayat veren Akın Akınözü'nün öğrencilik yıllarına ait fotoğrafları ortaya çıktı. Geçen günlerde bir dergiye verdiği röportajda “Değişimin gücünü ilk kez 120 kilodan 70 kiloya düştüğümde keşfettim” diyen ünlü oyuncunun eski halleri ise sosyal medyaya damga vurdu. Oldukça kilolu olduğu görülen Akın Akınözü'nün değişimi görenleri şoke etti...

İŞTE AKIN AKINÖZÜ'NÜN OKUL YILLARINDAN KARELERİ: