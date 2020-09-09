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  3. Hercai'nin Miran'ı Akın Akınözü'nün annesini görünce şok olacaksınız
09 Eylül 2020 Çarşamba 12:24 | Son Güncelleme:

Hercai'nin Miran'ı Akın Akınözü'nün annesini görünce şok olacaksınız

Hercai'nin Miran'ı Akın Akınözü'nün annesini görünce şok olacaksınız

ATV'nin sevilen dizisi Hercai'nin yeni sezonu büyük bir heyecanla bekleniyor. Hercai'de canlandırdığı Miran Aslanbey karakteriyle dikkat çeken Akın Akınözü'nün annesini görünce şok olacaksınız. Akın Akınözü'nün hayatını araştıranlar annesi Özlem Akınözü'nün de oyuncu olduğunu öğrenince şoke oluyor.

ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Hercai'nin oyuncusu Akın Akınözü'nün annesini görenler şoke oluyor. Özel hayatı merak edilen Akın Akınözü ve annesi Özlem Akınözü'nü görenler onları abla, kardeş sanıyor.Genç görüntüyle dikkat çeken Özlem Akınözü güzelliğiyle de dikkat çekiyor.

İşte Akın Akınözü'nün annesi...

AKIN AKINÖZÜ KİMDİR?

Akınözü, 1990 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Los Angeles General Studies, UC Berkeley Applied Math alanında eğitimini tamamladı ve oyunculuk üzerine eğitim aldı.

Akın Akınözü, 2014 yılında Azrail sinema filmi ile kariyerine adım attı. 2015 yılında ise Muhteşem Yüzyıl dizisi ile ilk kez televizyon ekranlarında boy gösterdi, daha sonra ise Arkadaşlar İyidir dizisinde rol aldı. son olarak ATV ekranlarında yayınlanan Hercai dizisinde Miran karakterine hayat veren Akın Akınözü 1.80 metre boyunda, 76 kilo ve Oğlak burcudur.

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