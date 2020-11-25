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  • Hercai'nin Miran'ı Akın Akınözü'ne İspanya'dan anlamlı ödül!
25 Kasım 2020 Çarşamba 17:51 | Son Güncelleme:

Hercai'nin Miran'ı Akın Akınözü'ne İspanya'dan anlamlı ödül!

Hercai'nin Miran'ı Akın Akınözü'ne İspanya'dan anlamlı ödül!

Atv'nin fenomen dizisi Hercai, yurt içinde olduğu kadar yurt dışında da geniş kitleleri ekran başına kilitledi. Birçok ülkede yayında olan Hercai, İspanya'nın da gözdesi oldu. Hercai'nin Miran'ı Akın Akınözü'ne İspanya'dan anlamlı ödül geldi..

Yapımcılığını Mia Yapım'ın üstlendiği Hercai'nin başrollerini Akın Akınözü, Ebru Şahin, Gülçin Santırcıoğlu, Feride Çetin, Serhat Tutumluer, Ayda Aksel, Macit Sonkan, Serdar Özer, Oya Unustası, Tansu Taşanlar, Cahit Gök ve İlay Erkök paylaşıyor.

İspanya'da da izleyicilerle buluşan Hercai diziyle olduğu kadar oyuncularıyla da gündemden düşmüyor. İspanya'da binlerce kişinin takip ettiği "Telenovelas" isimli blog geçtiğimiz günlerde dizi oyuncuları için bir oylama düzenledi.

İspanya'da binlerce kişi tarafından takip edilen "Telenovelas" isimli blogta düzenlenen oylamadan dizinin oyuncularına adeta ödül yağdı.

Ebru Şahin'in ardından rol arkadaşı Akın Akınözü de İspanya'nın prestijli Tv ödülü 'Premios Telenovelas Espana'da 'En Yakışıklı Erkek Oyuncu' ödülünü kazandı. 

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