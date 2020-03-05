Hercai'nin Miran'ı Akın Akınözü'den evlilik açıklaması!

Etiler’de bir mekanda otururken görüntülenen çift, gazetecilerin sorularını yanıtladı. İlişkide her şeyin yolunda olduğunu belirten Akın Akınözü, "Evlilik haberleri çıkıyor ama şimdilik yok öyle bir şey. İlişkimiz çok güzel gidiyor tadını çıkarıyoruz" dedi. Aşk pozları veren ikilinin keyifli halleri dikkatlerden kaçmadı...

'BEN OYUNCULUK YAPMAYA ÇALIŞAN BİR BİREYİM'

Öte yandan rol aldığı dizinin Avrupa'da ve dünyada yoğun ilgi gördüğünü dile getiren oyuncuya, "Star olduğunuzu düşünüyor musunuz?" sorusu yöneltildi. Milliyet'in haberine göre; soru karşısında gerilen Akınözü, "Sizin starlık tanımınız nedir? Ben oyunculuk yapmaya çalışan bir bireyim. Elimden geldiğince işimi en iyi şekilde yapmaya çalışıyorum, o kadar" ifadelerini kullandı.