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  3. Hercai'nin Miran'ı Akın Akınözü'den dikkat çeken paylaşım: Sevgiyle kalın!

Hercai'nin Miran'ı Akın Akınözü'den dikkat çeken paylaşım: Sevgiyle kalın!

Hercai'nin Miran'ı Akın Akınözü'den dikkat çeken paylaşım: Sevgiyle kalın!

Hercai dizisiyle yıldızı parlayan oyuncu Akın Akınözü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekti.

Yasemin DÖNGEL

Hercai'nin Miran'ı Akın Akınözü, sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında yer almıyor. En son Aralık ayında paylaşım yapan Akınözü, Sevgililer Günü'nde yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Uzun süredir Sandra Pestemalciyan ile aşk yaşayan Akınözü, 14 Şubat'ı sosyal medya hesabından "Sevgiyle Kalın..." sözleriyle kutladı.

KURAL BOZMADI

Ünlü oyuncunun paylaştığı fotoğrafta tek olması ve Sevgililer Günü'nde yine Sandra Pestemalciyan ile ortak bir kare paylaşmaması ise dikkat çekti. Akınözü'nün bu hamlesine 'Kural bozmadı' yorumları yapıldı.


'Sevgiyle kalın'
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