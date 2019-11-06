Hercai'nin Miran'ı Akın Akınözü, sır gibi sakladığı sevgilisiyle yakalandı!

Snob Magazin'in haberine göre; Sevgilisi Sandra Pestemalciyan ile birlikte görüntülenen Akın Akınözü'nün sempatik tavırları dikkat çekti. Oyunculuğu ve dizide kisahneleri ile sıkça konuşulan genç oyuncu, göz önünde yaşamadığı özel hayatı ile dikkat çekiyor.

Sevgilisi ile Markalar Sokağı'nda alışveriş turunu tamamlayan ünlü oyuncu, sevgilisiyle AVM'ye girerek el ele alışveriş yaptı. Hayranlarının da yoğun ilgisi ile karşılaşan oyuncu ilgileri karşılıksız bırakmadı.