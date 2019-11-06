Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,754
  • 6,3842
  • 275.672
  • 100577
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Magazin
    3. >
  3. Hercai'nin Miran'ı Akın Akınözü, sır gibi sakladığı sevgilisiyle yakalandı!

Hercai'nin Miran'ı Akın Akınözü, sır gibi sakladığı sevgilisiyle yakalandı!

Hercai'nin Miran'ı Akın Akınözü, sır gibi sakladığı sevgilisiyle yakalandı!

Hercai dizisinde hayat verdiği Miran Aslanbey karakteri ile yıldızı parlayan oyuncu Akın Akınözü, önceki gün Maslak'ta objektiflere yakalandı.

Snob Magazin'in haberine göre; Sevgilisi Sandra Pestemalciyan ile birlikte görüntülenen Akın Akınözü'nün sempatik tavırları dikkat çekti. Oyunculuğu ve dizide kisahneleri ile sıkça konuşulan genç oyuncu, göz önünde yaşamadığı özel hayatı ile dikkat çekiyor.

Sevgilisi ile Markalar Sokağı'nda alışveriş turunu tamamlayan ünlü oyuncu, sevgilisiyle AVM'ye girerek el ele alışveriş yaptı. Hayranlarının da yoğun ilgisi ile karşılaşan oyuncu ilgileri karşılıksız bırakmadı.


Ünlü çiftten sürpriz karar! Tek celsede boşandılar
Her Yerde Sen dizisinden hayranlarını üzen haber
Hercai'nin yıldızı sır gibi sakladığı sevgilisiyle yakalandı!
6 yıllık evlilikte sürpriz son! Güle oynaya boşandılar
Onur Tuna'nın paylaşımı takipçilerini korkuttu!
<p>7. Koğuşta Mucize şu ana kadar (3 hafta 3 gün) 3 milyon 654 bin 710 kişi tarafından izlendi, 63 m

7. Koğuştaki Mucize İlk 20´ye Girdi. İşte Gişe Rakamları...

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Türkiye'nin en yükseği olacak... Botan Köprüsü ile 50 yıllık hayal gerçekleşecek

Türk denizlerinde yeni tehlike!