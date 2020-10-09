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  • Hercai'nin Miran'ı Akın Akınözü karizmasıyla büyüledi!
09 Ekim 2020 Cuma 16:46 | Son Güncelleme:

Hercai'nin Miran'ı Akın Akınözü karizmasıyla büyüledi!

Hercai'nin Miran'ı Akın Akınözü karizmasıyla büyüledi!

Cuma akşamları atv'de yayınlanan Hercai dizisi sayesinde ün kazanan Akın Akınözü'nün sosyal medyada da hızla takipçi sayısı artıyor. Yerli ve yabancı hayranları tarafından büyük ilgi gören oyuncunun ınstagram'da 2.6 milyon takipçisi bulunuyor. Her paylaşımı ile beğenileri toplayan Akın Akınözü, Cihangir'de geçmiş zamanda çekilen bir pozunu yayınladı.

Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Hercai'de Miran karakterine hayat veren Akın Akınözü karizmasıyla etkiledi. Yerli ve yabancı hayranları tarafından büyük ilgi gören oyuncunun ınstagram’da 2.6 milyon takipçisi var.

Her paylaşımı ile büyük beğeni toplayan Akın Akınözü, Cihangir’de geçmiş zamanda çekilen bir pozunu yayınladı. Oyuncu, şimdilerde Midyat’ta dizi çekimlerinde bulunuyor.

İşte Akın Akınözü'nün o paylaşımı;

Editör: Eda Cabul <a href='#0'>eda.cabul@turkmedya.com.tr</a>

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