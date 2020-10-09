Hercai'nin Miran'ı Akın Akınözü karizmasıyla büyüledi!

Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Hercai'de Miran karakterine hayat veren Akın Akınözü karizmasıyla etkiledi. Yerli ve yabancı hayranları tarafından büyük ilgi gören oyuncunun ınstagram’da 2.6 milyon takipçisi var.

Her paylaşımı ile büyük beğeni toplayan Akın Akınözü, Cihangir’de geçmiş zamanda çekilen bir pozunu yayınladı. Oyuncu, şimdilerde Midyat’ta dizi çekimlerinde bulunuyor.

İşte Akın Akınözü'nün o paylaşımı;