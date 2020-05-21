Hercai'nin Miran'ı Akın Akınözü değişimiyle şaşkınlık yarattı! 'O zamanlar lisedeydi...'

İpek Tanrıyar, Akın Akınözü ile çekilmiş bu karesini sevenleriyle paylaştı ve, "Bakın ne buldum! Akın daha o zamanlar lisedeydi. Ama annesinden aldığı yetenekle star olacağı belliydi. Yolun açık olsun kuzum" ifadelerini kullandı.

Akınözü'nün değişimini görenler bir kez daha şaşkınlık yaşadı...