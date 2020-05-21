21 Mayıs 2020 Perşembe 17:35 | Son Güncelleme:
Hercai'nin Miran'ı Akın Akınözü değişimiyle şaşkınlık yarattı! 'O zamanlar lisedeydi...'
Hercai'nin Miran'ı Akın Akınözü'nün eski yıllara ait ortaya çıkan fotoğrafları hayranlarını şaşırtmaya devam ediyor. Son olarak Akınözü'nün lise yıllarında çekilmiş fotoğrafı yine bir hayli şaşırttı.
İpek Tanrıyar, Akın Akınözü ile çekilmiş bu karesini sevenleriyle paylaştı ve, "Bakın ne buldum! Akın daha o zamanlar lisedeydi. Ama annesinden aldığı yetenekle star olacağı belliydi. Yolun açık olsun kuzum" ifadelerini kullandı.
Akınözü'nün değişimini görenler bir kez daha şaşkınlık yaşadı...