Hercai'nin Miran'ı Akın Akınözü: Çok eleştiri aldım!

Oyunculuk yaptığı için korunma mekanizmasına sahip olduğunu ifade eden Akın Akınözü, “Sahnede senden kendini açman bekleniyor tüm çıplaklığınla. Sahneden indiğin anda da sana saldırmak için bekliyorlar. Zırhsız bir şekilde kendini koruyabilme dengesini öğrenmen lazım, zor ama bir o kadar değerli. Tacize uğrayabileceğin bir alana çıkıyorsun” diyerek dikkat çekti.

Dengesizlik halinden sonra dengeyi kazanmanın çok önemli olduğunu vurgulayan ünlü oyuncu, "Dengesizliğin yarattığı rahatsızlığı gidermek için yaptığım yolculuklar beni her zaman daha yüksek seviyede bir denge haline getirdi” ifadelerini kullandı.

Akınözü, “Bu kadar yoğun çalışırken spor yapmaya nasıl vakit buluyorsun?“ sorusuna ise, "Asıl spor yapmazsam kendimi kötü hissediyorum. Meditasyonun temeli nefes almakta yatıyor ama bence asıl önemli olan yaptığımız her şeyde meditatif bir deneyime ulaşmaya çalışmak.” cevabını verdi.

Zaman zaman eleştiriler aldığını da söyleyen Akınözü, ayakta kalmayı nasıl başardığını ise şu sözlerle anlattı: “Ağaç anatomisi beni her zaman ayakta tutar. Rüzgar onu sallar ama kökleri sağlamdır; rüzgar geçtikten sonra da orada sapasağlam duruyordur. Ama kökü sağlam değilse ilk rüzgarda uçar gider. Ben yergi de çok aldım, övgü de... Yergi kadar övgü de yıkıcı olabilir."

Farkındalığı yüksel bir insan olduğunu söyleyen Akınözü, “Meditasyonun bence en temel öğretisi şudur: Düşüncelere mi daldın, nefesine odaklan, yine mi odağın düşüncelerine kaydı, tekrar nefesine odaklan. İşte ben de, yergiye, övgüye ve bütün diğer etkenlere kapıldığımı fark ettiğimde, en temel değerlerime odaklanıyorum; ailem, dostlarım, sevgilim ve vicdanım... Onlar benim nefesim.” dedi.

Ânın keyfini sürmeye odaklanan Akın Akınözü, iç gücünü dinamik ama dingin bir şekilde akışta kalmak için kullanıyor. Ünlü oyuncu, “Akış bana doğuştan verilen bir mesaj. Benim adım Akın, akmam lazım. Bunun yolculuğu içindeyim. Denge de ancak akış halinde mümkündür.’’ diyor.