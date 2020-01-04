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  3. Hercai'nin Miran'ı Akın Akınözü aşka geldi! Sevgilisi Sandra Pestemalciyan ile böyle yakalandı

Hercai'nin Miran'ı Akın Akınözü aşka geldi! Sevgilisi Sandra Pestemalciyan ile böyle yakalandı

Hercai'nin Miran'ı Akın Akınözü aşka geldi! Sevgilisi Sandra Pestemalciyan ile böyle yakalandı

Hercai dizisinde Miran karakterine hayat veren oyuncu Akın Akınözü, Paris'ten İstanbul'a dönerken sevgilisi Sandra Pestemalciyan ile uçakta objektiflere yakalandı. Bir anda aşka gelen Akınözü, uçakta sevgilisini öperken görüntülendi.

ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Hercai'nin başrol oyuncusu Akın Akınözü, sevgilisi Sandra Pestemalciyan ile uçakta sarmaş dolaş yakalandı. Çifti ele veren ise iki sıra arkada oturan hayranı oldu.

DUDAK DUDAĞA YAKALANDILAR

Yeni yılı Paris'te karşılayan Akın Akınözü ve Sandra Pestemalciyan İstanbul uçağında görüntülendi. İlişkilerini göz önünde yaşayan ikili, bir ara aşka gelip birbirini öpmeye başladı. Sevgilisine sarılıp öpücüklere boğan ünlü oyuncu, uçakta bulunan bir yolcu tarafından görüntülendi.


Akın Akınözü aşka geldi! Sevgilisiyle böyle yakalandı
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