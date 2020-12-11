Hercai'nin Harun'u Ahmet Kayakesen kimdir, kaç yaşında? Oyuncu Ahmet Kayakesen nereli?

Ahmet Kayakesen Hercai dizisindeki Harun karakteriyle dikkatleri üzerine çekerken, hayat hikayesi merak konusu oldu. Sosyal medya üzerinde sık sık konuşulan isimler arasında yer alan yakışıklı oyuncu Ahmek Kayakesen ile ilgili biyografiyi bu haberimizde derledik. İşte oyuncu Ahmek Kayakesen'in kimdiri, ve kariyeri...



Hercai'nin yakışıklı oyuncusu Ahmet Kayakesen sosyal medyanın gündemine oturdu. Hercai'de canlandırdığı Harun karakteriyle adından söz ettiren Ahmet Kayakesen'in oyunculuktaki başarısıyla adından söz ettirirken yakışıklılığıyla da tüm dikkatleri üzerine çekti.

AHMET KAYAKESEN KİMDİR?

Ahmet Kayakesen 27 Eylül 1988 yılında İzmir'de doğmuştur. Çok küçük yaşlarından itibaren okulunda tiyatro oyunları ile alakalı olarak etkinliklere katılan ve zaman içerisinde oyunculuğu ciddi anlamda benimseyen Kayakesen, bu anlamda kendisine geleceğin mesleği olarak oyunculuğu seçmiş ve bu doğrultuda ilerlemiştir.

Orta halli bir eğitim hayatı geçiren ve bu anlamda yükseköğretim hayatına başlamayan Ahmet Kayakesen, zaman içerisinde kendisini, setlere görevli olarak atmayı başardı ve bu anlamda kendisini çok daha farklı yollardan geliştirme yoluna gitti. Zaman içerisinde yapımcıların da dikkatini çeken genç isim, kendisini herkese gösterecek projeler içerisinde yer almaya başladı.