27 Kasım 2020 Cuma 09:34 | Son Güncelleme:
Hercai'nin Cihan'ı Serdar Özer'e İspanya'dan ödül geldi
Cuma akşamlarının sevilen dizisi Hercai, atv ekranında izleyicisi ile buluşuyor. Dizide Cihan Şadoğlu karakterine hayat vermekte olan isim, Serdar Özer... 2000'li yılların başından bu yana oyunculuk yapmakta olan Özer'e İspanya'dan ödül geldi.
İspanya’nın en prestijli ödül organizasyonlarından Premios Telenovelas Espana’da ‘En İyi Türk Yardımcı Oyuncu’ ödülü bu yıl Serdar Özer’in oldu… Yurt dışındaki Hercai hayranlarının sosyal medyadan oyunculara yönelik ilgileri zaten biliniyordu.
Dizinin yayınlandığı Avrupa ülkelerinde büyük ilgi gören Özer, kazandığı ödül sonrasında yaptığı açıklama ile mutluluğunu dile getirdi.
Oyuncu, “Dizimizin ilgi görmesi beni çok mutlu ediyor. İspanya’ya kadar uzanan bir hikayenin içinde bulunduğum için gurur duydum. İspanyol seyircimize çok teşekkür ederim” dedi.
Serdar Özer daha önce Bana Sevmeyi Anlat, Cesur ve Güzel ile Kızlarım İçin dizilerindeki rolleriyle de dikkatleri çekmişti.