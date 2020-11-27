Hercai'nin Cihan'ı Serdar Özer'e İspanya'dan ödül geldi

İspanya’nın en prestijli ödül organizasyonlarından Premios Telenovelas Espana’da ‘En İyi Türk Yardımcı Oyuncu’ ödülü bu yıl Serdar Özer’in oldu… Yurt dışındaki Hercai hayranlarının sosyal medyadan oyunculara yönelik ilgileri zaten biliniyordu.

Dizinin yayınlandığı Avrupa ülkelerinde büyük ilgi gören Özer, kazandığı ödül sonrasında yaptığı açıklama ile mutluluğunu dile getirdi.

Oyuncu, “Dizimizin ilgi görmesi beni çok mutlu ediyor. İspanya’ya kadar uzanan bir hikayenin içinde bulunduğum için gurur duydum. İspanyol seyircimize çok teşekkür ederim” dedi.

Serdar Özer daha önce Bana Sevmeyi Anlat, Cesur ve Güzel ile Kızlarım İçin dizilerindeki rolleriyle de dikkatleri çekmişti.