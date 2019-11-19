Hercai'nin başrolleri Ebru Şahin ve Akın Akınözü'nün zor anları! 6 saat yağmurda kaldılar

Başrollerini Ebru Şahin ve Akın Akınözü'nün paylaştığı Hercai dizisinin çekimleri yeni sezonda hız kesmeden devam ediyor. Kısa sürede büyük bir hayran kitlesine kavuşan Hercai'de son olarak çekilecek bir yağmur sahnesi için ekip seferber oldu, İstanbul’dan Mardin’e özel ekip götürüldü.

6 SAAT YAĞMUR ALTINDA KALDILAR

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; 12 saat süren çekimde Akın Akınözü ve Ebru Şahin, 5-6 saat boyunca yağmurda kaldı. Oyuncular ateş başında battaniyelere sarılı şekilde ısınarak bir sonraki sahnelerine hazırlandı. O anlar objektiflere ise böyle yansıdı...