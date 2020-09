Hercai'nin Aslan'ı Doğan Bayraktar kimdir? Doğan Bayraktar nereli, boyu kaç?

Savaşçı dizisi ile adından sıkça söz ettiren Doğan Bayraktar Hercai dizisi oyuncu kadrosuna dahil oldu. Akın Akınözü’ye benzerliği ile dikkat çeken Doğan Bayraktar dizide Aslan Aslanbey karakterine hayat veriyor. Öldü zannedilen Sultan’ın oğlunu canlandıran Bayraktar sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı. İşte Hercai’nin Aslan Aslanbey’i Doğan Bayraktar hakkında merak edilenler...



DOĞAN BAYRAKTAR KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Doğan Bayraktar 8 Ağustos 1995 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Nişantaşı Üniversitesi’nde Sivil Havacılık ve Kabin Hizmetleri bölümünü okuyan Doğan Bayraktar üniversite eğitimini sırasında Erkan Özerman’ın düzenlediği 2015 yılında Best Model of Turkey adlı modellik yarışmasına katıldı ve Second Runner seçildi.

Model of Turkey yarışmasından sonra oyuncu olma hayalini gerçekleştiren Doğan Bayraktar, Fox TV'de yayınlanan Savaşçı dizisi kadrosunda yer almıştır. Savaşçı dizisi ile ilk oyunculuk tecrübesini yaşayan Doğan Bayraktar, Berk Oktay, Murat Serezli, Alican Albayrak, Fırat Albayram gibi oyuncularla birlikte rol aldığı Savaşçı adlı dizide Üstçavuş Selçuk Yenilmez karakteri ile izleyici karşısına çıkmıştır.

Doğan Bayraktar’ın boyu 1.87 metredir.