Hercai'nin Aslan Aslanbey'i Doğan Bayraktar herkesi şaşırttı!

Hercai dizisine Aslan Aslanbey karakteriyle dahil olan Doğan Bayraktar başarılı oyunculuğu ve yakışıklılığıyla tüm dikkatleri üzerine çekiyor. Hercai'nin Aslan Aslanbey'i Doğan Bayraktar herkesi şaşırtmaya devam ediyor. Best Model of Turkey yarışmasıyla tanınan Doğan Bayraktar'ın pozlaır büyük beğeni kazanıyor.

İşte Aslan Aslanbey'in afili pozu..