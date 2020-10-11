11 Ekim 2020 Pazar 12:15 | Son Güncelleme:
Hercai'nin Aslan Aslanbey'i Doğan Bayraktar herkesi şaşırttı!
Hercai dizisinde Aslan Aslanbey karakterini canlandıran Doğan Bayraktar herkesi şaşırttı. Best Model of Turkey yarışmasıyla tanınan ve oyunculukta başarısını kanıtlayan Doğan Bayraktar tüm dikkatleri üzerine çekti. Özel hayatı merak edilen Doğan Bayraktar'ın karizması herkesi etkiliyor.
Hercai dizisine Aslan Aslanbey karakteriyle dahil olan Doğan Bayraktar başarılı oyunculuğu ve yakışıklılığıyla tüm dikkatleri üzerine çekiyor. Hercai'nin Aslan Aslanbey'i Doğan Bayraktar herkesi şaşırtmaya devam ediyor. Best Model of Turkey yarışmasıyla tanınan Doğan Bayraktar'ın pozlaır büyük beğeni kazanıyor.