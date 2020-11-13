Hercai'de Miran'ı şoke eden gerçek ortaya çıktı! Hercai 48. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Hercai 48. bölüm fragmanı gelecek bölümde neler olacağına dair detaylar verecek. Mia Yapım’ın başarılı dizisi Hercai cuma akşamları Atv ekranlarında yayınlanıyor. Başrollerini Akın Akınözü ve Ebru Şahin’in paylaştığı dizinin yönetmen koltuğunda Ali İlhan otururken senaryosunu Feraye Şahin, Zeynep Şirin Yalgın, Berşan Tan, Pelin Gülcan ve Nergiz Herdem İnce kaleme alıyor. Hercai 47. bölüm özeti ve 48. bölüm fragmanı ile ilgili detaylar haberimizde...



HERCAİ 47. BÖLÜM ÖZETİ

Her şeye rağmen kendi hayatlarını yaşamak için kolları sıvayan Reyyan ve Miran yeni düzenlerine alışmaya çalışırken Aslan'dan umudunu kesen Mahfuz, Hazar'la konuşup Miran'la ilgili tüm gerçeği açıklamaya karar verir. Yaptığı araştırmadan sonra Mahfuz'un da sözleriyle artık Miran'ın kendi oğlu olduğundan emin olan ve bu intikamı bitirmeye yemin eden Hazar, Azize'yle yüzleşmeye gider ancak Aslanbey konağında şahit olduğu bir olay sonrasında hatırladıkları Hazar'ın Azize'ye iyice bilenmesine neden olur.

Diğer yandan Miran, Aslan ve Hazar tarafından ablukaya alınan Azize asıl şoku yıllar önce öldü bildiği Füsun Aslanbey'in kanlı canlı karşısına çıkıp herkesin önünde Miran'ın, Hazar'ın oğlu olduğu gerçeğini açıklamasıyla yaşar.

HERCAİ 48. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Hercai yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlanır yayınlanmaz haberimiz içerisine eklenecektir.

HERCAİ DİZİSİ KONUSU

Midyat’a İstanbullu bir işadamı olarak gelen Miran Aslanbey, Nasuh Şadoğlu’na ortaklıktan fazlasını teklif eder: torunu Reyyan’ı da ister! Ancak, yörenin en güçlü aile reisi Nasuh’un çok iyi bir kısmet dediği Miran için farklı planları vardır! Ona bir torun verecektir ama istediği torunu değil! Nasuh, Miran’ı kendi planına ikna etmeye çalışırken, Miran’ın planlanlarından habersizdir. İki erkek arasındaki haberleşme merakla beklenirken, gelecek haber iki genç kızın, Reyyan ve Yaren’in hayatını derinden etkileyecektir. Midyat’ın binlerce yıllık geçmişinin izleri üzerinde yeşeren bir aşk hikayesi, iki ailenin kaderini nasıl etkileyecek? İstanbullu yakışıklı işadamı ile Midyat’ın güzelliği dillere destan Reyyan’ı kavuşabilecek mi? Hercai ilk bölümünde, ilk görüşte aşk ile büyük bir sınava tanıklık edecek!