Hercai yeni sezon ne zaman başlıyor? Hercai yeni sezon fragmanı yayında

Hercai yeni sezon izleyiciler tarafından heyecanla bekleniliyor. Hercai ne zaman başlıyor? Dizinin yeni sezon tanıtımı yayınlandı. Yayınlanan tanıtım izleyicinin heyecanını daha da artırdı. Yeni sezonun mutlu başlayan fragmanında bir anda dengeler değişiyor. Reyyan neye uğradığını şaşırıyor ve Miran diye bağırarak sağa sola koşuyor. Miran’ı gören Reyyan, “Miran herkes nerede? Gitme, gitme bu sefer gitme” diyor. Ancak Miran arkasını dönüp gidiyor.

HERCAİ YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Hercai yeni sezon çekimlerinin başlamasının ardından dizinin ne zaman ekranlara döneceği merak konusu haline geldi. Hercai dizisinin yeni bölüm tanıtımında ATV'nin resmi sitesinde 30 Eylül Pazartesi günü yayının başlayacağı belirtiliyor. Ancak fragmanda konu ile ilgili açıklama yapılmadı.

HERCAİ YENİ SEZON ÖZEL TANITIM YAYINDA

Hercai dizisinin yeni sezon tanıtımı yayınlandı. Fragmanda çalan şarkıda, “”Yan yana aşarız hepsini, Dertlerin ismini, cismini. Fırlat at içinden uzağa, En mutlu masal yanında.” sözleri geçiyor.

Mutlu başlayan fragmanda bir anda dengeler değişiyor. Reyyan neye uğradığını şaşırıyor ve Miran diye bağırarak sağa sola koşuyor. Miran’ı gören Reyyan, “Miran herkes nerede? Gitme, gitme bu sefer gitme” diyor. Ancak Miran arkasını dönüp gidiyor.